盼了18年 太麻里喜迎第一道曙光

太麻里第一道曙光就從雲層縫隙鑽出，太陽很快就全部升起。(黃力勉攝)

火紅的太陽沒有萬丈光芒，卻熱情如火，綻放鮮紅色澤，經過約2分鐘。(黃力勉攝)

千禧年迎曙光至今，從未看到第一道曙光從海平面升起的太麻里，在2017年的第一天依舊舉辦迎曙光活動，今天天空雲層仍厚，但第一道曙光竟然準時從海面出現，就從雲層縫隙鑽出海面，火紅的太陽從海平面升起，就連太麻里鄉長程正俊都高呼「實在太幸運了！」

今天太麻里曙光園區湧進約3000位民眾等待日出，雖然已經連連續18年都等不到第一道曙光，但每年遊客都熱情依舊，6時36分，太陽就像依約出現一樣，現身在海平面的那端。

火紅的太陽沒有萬丈光芒，卻熱情如火，綻放鮮紅色澤，經過約2分鐘，太陽就全部昇起，躍上海平面，時間很短，卻讓現場迎曙光的民眾不發一語、屏息以待，全程以手機、相機，記錄這美好又感動的一刻。

(中時)