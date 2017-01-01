1月1日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

一例一休 診所漲掛號費

一例一休新制將帶動診所掛號費調漲！診所協會全聯會理事長曾梓展昨晚證實，全台各地已經有許多診所計畫提高掛號費，以他的診所來說，掛號費也漲至180元，光是台中地區，未來可能有3至5成診所會漲價。曾梓展則呼籲，政府若能恢復「假日醫師調劑權」，應對診所假日開診率有幫助。

總統：2017拚經濟最重要

2016年歲末，蔡英文總統以「年終談話」取代往年元首元旦祝詞，藉此向國人宣告，「全力提振台灣的經濟，是2017年最重要的任務」。她強調，今年3月，行政院將提出完整、前瞻性的基礎建設計畫，作為推動經濟的依據。

「花young台中」麗寶跨年秀

「花young台中」跨年晚會！昨晚在麗寶樂園第2停車場舉行，董事長、玖壹壹、5566接力演唱，嗨翻全場！台中市長林佳龍也現身，祝福大家「新的一年象徵金雞報喜，若能掌握先機，一定有好業績」，並陪現場民眾倒數，迎接180秒、8000餘發壯麗煙火；搭配全台最大摩天輪幻化成璀璨花朵，夜空下相互競豔，11萬民眾爭睹驚呆。

蘋果日報

孕妻臨盆 只差11天 勇爸救同事 中毒雙亡

令人惋惜！宜蘭縣一名在肥料公司任職的勇爸，昨天告別即將生產的孕妻到公司上班，未料工廠液體肥料桶突然沼氣外洩，他發現同事中毒昏倒，奮不顧身上前搶救，結果也因吸入過多沼氣跟著倒地，兩人送醫皆不治，共釀2死5傷；其妻獲悉後挺著大肚子，在醫院痛哭：「我不接受這個結果！」相關單位事後測得工廠內沼氣濃度為300ppm，遠超過安全標準值10ppm，業者未按照安全作業流程，保持通風並監測沼氣濃度，縣府已勒令停工並將追究責任。

DIY光療 髮型師指甲潰爛

愛美族當心！新北市一名美髮設計師上網購買能夠在家DIY的光療指甲商品，未料使用過後10隻手指頭發癢泛紅，她卸除光療後驚覺指甲發黑潰爛，甚至整塊指甲與肉剝離，就像得了「烏腳病的手指！」醫師治療後也不敢保證指甲能恢復原狀，該設計師要求業者負責，但業者卻認為設計師者長期觸碰化學藥劑與水，可能因此才導致指甲潰爛，設計師一怒之下將產品送驗，替自己討回公道。

揮別2016 千人賞關山夕陽

為了告別2016年最後一抹夕陽，屏東墾丁關山、高雄西子灣、台中高美濕地和新北市淡水等風景區，昨吸引近萬民眾，許多人在餘暉中高舉雙手吶喊：「2016掰∼2017幸福滿滿來！」而為了迎接2017年第一道曙光，今天阿里山、墾丁龍磐公園等地估將湧3萬民眾觀看日出。

聯合報

林萬億缺席年改座談 引爆衝突

年金改革委員會結束廿場會議後，為收集各方意見、凝聚社會共識，行政院年金改革辦公室另辦四場分區會議，昨天第一場在台北舉行，年改會副召集人兼執行長林萬億就缺席，引爆場內拍桌抗議，場外監督年金改革行動聯盟也激烈抗爭，爬越拒馬闖入會場，會議在內外一片吵鬧聲中提前一小時結束。

公教爭不溯及既往 青年喊別債留子孫

國家年金改革委員會昨天首場分區會議遭勞團抗爭並衝進會場，會議最後散會結束。年改會召集人副總統陳建仁對此表示深深遺憾，他呼籲關心年金改革的國人應理性討論，尊重與會人員發言權利，不能因個人或少數人一己不同意見，干擾和阻礙他人參與公共事務的討論。

普亭做面子 川普怎麼還？

俄國總統普亭表示不會立即報復美國的制裁，並期待川普上台後美俄能修復關係，明顯示好，讓川普很窩心，推文說：「延後（報復）是了不起的做法，我一向知道他很聰明。」紐約時報分析，普亭的態度清除了川普上任後美俄重新開始的障礙，但川普向莫斯科移動的速度太快、走得太遠，將有極大風險。

自由時報

煙火拚場 全台民眾跨年high翻

「二○一七，新年快樂！」全台至少五百萬民眾昨天熬過午夜，在煙火聲中，齊聲歡呼，互祝新年好，也祈願新年要更好！

全台各地在跨年時都爭相以煙火秀迎新年，比長度，也比噱頭，要用火樹銀花的熱鬧景觀，帶來璀璨一年。

質量均下滑 中客消費額輸日星

去年中國觀光客不僅「量」大減，連「質」也在下滑。中央銀行表示，根據交通部觀光局資料，二○一六年上半年，中客每人每日消費金額降至二○八．三一美元，不僅持續輸給日本觀光客，也被新加坡旅客超越。

中資海外併購 成交、破局金額新高

湯森路透統計，二○一六年中資海外併購規模達二二○四億美元，創下歷史新高，占全球跨國收購交易金額十六％。不過，中資海外併購往往夾帶國家資本，以取得中國策略性產業發展的關鍵及尖端技術，引發各國的反彈及國安顧慮，使得德國半導體設備商愛思強（Aixtron）等多起中資收購案夭折，收購破局的金額也創下三五六億美元的新高。

(中時電子報)