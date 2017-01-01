元旦升旗 蔡總統與民眾一起聽滅火器

2017年元旦升旗典禮今天登場，今年由45位國軍楷模領唱國歌。升旗典禮結束後滅火器樂團在府前演出，副總統陳建仁跟著音樂節拍搖擺身軀，總統蔡英文則微笑聆聽樂團演出。

主辦單位共10個工商團體，包括中華民國全國中小企業總會、中華民國工商協進會、中華民國工商建設研究會、中華民國工業協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國團結自強協會、台灣區電機電子工業同業公會。

今年元旦升旗典禮活動邀請音樂人和藝術家到現場表演，主題是「2017我們一起」，主視覺設計是一艘揚起風帆的帆船，圖中有人向前走、有人彈吉他，展現繼續向前走、新的一年有很多事情要一起努力的概念，邀請大家來2017年第一場演唱會，一起大聲唱歌、揚起風帆、繼續向前行。

今天早上4時開始到6時是一連串音樂表演，由DJ Cotton Disco和李英宏暖場，場中央有北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊、Big Apple Swing搖擺舞團表演，一早就有不少民眾到場等候升旗典禮；6時到6時15分為三軍樂儀隊演出，精彩演出引起民眾喝采。

蔡總統和陳副總統在6時16分步出總統府，和現場民眾揮手致意，6時20分升旗典禮開始，先由45位2016年國軍楷模領唱國歌，蔡總統和陳副總統也跟著一起開口唱國歌；隨後在全場觀眾注視下，國旗冉冉上升。

6時25分國防部示範樂隊行進鼓隊首度在元旦升旗典禮演出，使用樂器為4顆小鼓及2組5音鼓，表演特色在於搭配軍樂隊較少使用的5音鼓，表演曲風以美式行進鼓隊的打擊重奏曲風編寫而成。

接著由滅火器樂團上場演出「繼續向前行」，現場氣氛立刻轉為輕鬆愉快，蔡總統本來嚴肅的表情也變得較為輕鬆，本來放在身側的雙手也改在交疊在身前，微笑聆聽歌曲，陳副總統則跟著音樂微微擺動身軀。

此外，前總統李登輝、陳水扁和馬英九執政時期，總統府在元旦早上會舉行中華民國開國紀念典禮暨元旦團拜，總統會在典禮內發表談話，不過蔡總統上任後，今年元旦沒有這個典禮，改在昨天發表年終談話。1060101

(中央社)