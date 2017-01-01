東海大學員工宿舍凌晨火警，無人受困

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東海大學員工宿舍1日凌晨火警。（盧金足翻攝）

剛跨完年，東海大學校園就發生祝融之災，幸無人受困。（盧金足翻攝）

消防局由第六大隊大隊長潘德倉指揮救災，財物損失待統計。（盧金足翻攝）

台中市東海大學今天（1日）員工宿舍發生祝融之災，消防局獲報出動13輛消防車救援，現場為2樓磚造建物，2樓處有火煙竄出，佈水線搶救後，詢問校方人員表示無人員受傷受困，火勢撲滅共有2戶受燒。

今天凌晨剛跨年不久，東海大學就傳出員工宿舍火災，幸好沒有人員留宿，火勢在協和(含第六大隊、工業區、犁份、西屯、黎明等分隊，救災(護)車輛，由第六大隊大隊長潘德倉在場指揮救災，無人員傷亡，燃燒面積約30平方公尺，財物損失待統計。

(中時)