土耳其夜店爆攻擊案 多人受傷

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土耳其伊斯坦堡1間夜店爆發武裝攻擊，多人受傷。

路透社和今日俄羅斯（RT.com）報導，從土耳其電視台的畫面可看到救護車來回穿梭，以及許多裝甲警車停在該夜店門口。

目前已知多人受傷。

路透社引述土耳其電視台的報導說，有2名攻擊者涉案。（譯者：中央社許湘欣）1060101

(中央社)