阿里山迎曙光 5度低溫不減萬人熱情

2017年第一道曙光大約在7點3分緩緩升起。(高錦如攝)

數萬名遊客於清晨時分頂著5度低溫在阿里山對高岳觀景台等待日出。(高錦如攝)

「有光了！有光了！」數萬名遊客清晨時分頂著5度低溫，在海拔2400多公尺的阿里山對高岳觀景台興奮迎接第一道曙光。

阿里山「日出印象音樂會」迎曙光活動，連續舉辦15年熱力不減， 吸引近1萬6000名遊客上山迎接2017年。雖氣象局預估7點5分出現曙光，但今年特別提早2分鐘出現，大約7點3分出現一縷曙光 從玉山南峰左側緩緩升起，全場驚嘆聲不斷，讓在低溫下苦候多時的遊客們為之瘋狂。

(中時)