滅火器元旦總統府開唱 陳建仁跟著搖擺

總統蔡英文(中)與副總統陳建仁伉儷(左二)參加元旦升旗，聆聽滅火器樂團的演唱。（方濬哲攝）

總統蔡英文(右一)與副總統陳建仁伉儷(左二)一起聆聽滅火器樂團的演唱。（方濬哲攝）

年輕民眾早起來升旗。（方濬哲攝）

年輕民眾早起來升旗。（方濬哲攝）

活潑的國防大學學生揮舞國旗。（方濬哲攝）

2017年元旦總統府前舉行升旗儀式和音樂會，吸引近千人到場參加，總統蔡英文與副總統陳建仁也在聆聽滅火器樂團的演唱，陳建仁還跟著音樂節奏搖擺身體，許多民眾在典禮後紛紛拍照留念。

(中時)