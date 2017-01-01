華信專機東海岸上空 迎2017年曙光
今天是2017年元旦，華信空曙光專機清晨5時50分從松山機場起飛，上午6時23分在2萬呎高東海岸上空，迎接台灣今年第一道曙光。
華信曙光專機從台北飛台東，飛機經過蘭陽平原抵達東海岸上空時，高度已達2萬呎，特地盤旋停留等待，大約在上午6時23分，見到台灣今年第一道曙光。
因海拔越高，越早看到日出，根據天文台估算，今年台灣平地第一道曙光是上午6時33分在蘭嶼，台灣本島則是上午6時34分在墾丁，華信曙光專機看第一道曙光的時間則比平地早了約10分鐘。
華信連續第3年推出曙光專機，去年開始將機票收入捐給弱勢團體。
華信航空總經理韓梁中說，今年透過網路競標義賣，收入全數捐贈給台東縣延平鄉紅葉村及大武鄉愛國蒲村，幫助今年受颱風重創的受災戶重建家園，希望為熱愛棒球的紅葉村小朋友帶來曙光、找回打棒球的夢想。
曙光專機在花蓮上空時開始下降，隨後也在磯崎上空盤旋，旅客一邊看日出，一邊欣賞海岸山脈、雲海美景。1060101
(中央社)
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