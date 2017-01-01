恐攻陰霾 紐約跨年倒數高度警戒

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亞澳各地已陸續度新年，因時差關係，美國紐約時報廣場水晶球跨年活動等待倒數計時，為避免恐怖攻擊，警方高度戒備，出動防爆警犬、鎮暴車與重型砂石卡車在現場作安全維護。

從1904年開始以來，時報廣場跨年活動及水晶球降落為紐約一大傳統，每年吸引全美及全球逾100萬名民眾共同歡度跨年倒數迎新年。在這裡可以聽到多達上百種各地語言，唯一共同語言就是「Happy New Year」！

過去一年，全球各地發生多起恐怖攻擊，為防止類似法國尼斯、德國柏林恐怖份子駕車衝撞人群事件重演，紐約警方將維安等級升至歷年最高。

這是甫上任半年的紐約市警察局長歐尼爾（James O’Neill）第1個跨年活動，疏忽不得。尤其是警力必須同時負責美總統當選人川普寓所川普大樓維安，壓力之大可以想見。

紐約警方在清晨4時起，封鎖時報廣場，南從33街、北至59街，右從6大道、左至8大道，禁止任何車輛經過；上午11時過後，開始安檢開放民眾入場，一旦進入觀賞區後若中途離開，無法再度進入。

紐約今天無雪無雨，雖然未下雪，少了些許過新年氛圍，不過還是依舊吸引無數民眾「全副武裝」禦寒衣物通通出籠，中午過後陸續到時報廣場準備長時間等候跨年倒數，附近商家則全部歇業。

警方除了出動7000名警力，從海陸空全面監控時報廣場外，還出動了近70輛裝滿砂石的重型卡車、100 輛警車，把曼哈頓中城的時報廣場團團圍住，以防卡車恐怖攻擊，並從地鐵站開始對參觀民眾和背包進行安檢，而臨近所有地鐵站垃圾桶也以木板加蓋防止被放置爆裂物。

時報廣場（Time Square）水晶球倒數計時是全美跨年夜重頭戲。今年主題是「天賜仁慈(Gift of Kindness)」，意在反思過去1年全球不平靜之意。聯合國秘書長潘基文今晚午夜將與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）共同出席跨年倒數計時，為自己卸任返韓前留下珍貴回憶。1060101

(中央社)