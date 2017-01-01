新年向陽 橋頭葵花怒放
新年新氣象，3天連假是賞花踏青的好時光，高雄市橋頭花田的向日葵已經怒放，黃澄澄的花朵風姿搖曳，是迎接2017年元旦的好去處。
市府鼓勵農民保留休耕農田撒種植花，讓原本應該是農閒枯草的景象化身為色彩繽紛的花田，既能美化市容，更賞心悅目，吸引絡繹不絕的遊客，帶動地方繁榮。
橋頭區公所協調農民及台糖閒置空地約6公頃土地，種植百日草及向日葵，經過數月的成長，葵花已在12月中旬綻放，數處位於台1線省道旁的花田迎風搖曳，在和煦冬陽的映照下，花朵更顯嬌豔怡人。
主辦單位於花田中還有裝置藝術佈設，遊客沿著步道賞花拍照，還有童趣的風車和揚琴，都是好的取景攝影點，小朋友迎風賞花、追逐採蜜的花蝶舞影，為花田增添美感、趣味。
除了橋頭花田之外，杉林區公所也規劃新春向日葵花海迷宮，花海面積32公頃，還擴及永齡農場，預計春節期間開放走春踏青。
杉林區公所的花海迷宮以向日葵為主題，同時設計花海闖關遊戲式迷宮，用花海色塊區別迷宮動線，要讓遊客置身花叢中，體會被層層花團環繞的樂趣。1060101
(中央社)
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