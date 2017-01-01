華信曙光專機　搶先全台看日出

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華信航空曙光班機，在高空搶迎2017年全台第一道曙光。（陳祐誠攝）

華信航空2017年首班曙光專機，今日上午6時準時出發前往台東，6時23分迎接全台第一道曙光，機上乘客興奮得拿起相機拍照，紀錄最美的一刻。華信航空總經理韓梁中表示，2架曙光專機收入所得約100萬元，將全數捐給台東縣延平鄉紅葉村及大武鄉愛國蒲村，助颱風受災戶重建家園。

今日東部雲層較厚，民眾很難看到日出，不過華信曙光專機飛在1萬2000英呎高空，照樣可看到日出，還搶先全台14分鐘，2班專機共216個位子早早客滿。

為了讓機艙兩側旅客都能觀賞到曙光，機師特地讓飛機緩緩環繞10分鐘，由總經理客串廣播，向旅客介紹俯瞰機外的景致，包括蘭陽平原、龜山島、太魯閣及花東縱谷等台灣東海岸美景，盡收眼底。

韓梁中說，曙光專機收入將全數捐贈給今年颱風的台東受災戶，同時也邀請大家到台東旅遊，重振東部地區觀光產業。

目前華信航空與燦星旅遊合作推出台東熱銷行程，包括台東自由行2日3799元起、台東自由行3日4399元起，以及寒假親子限量商品等。此外，華信航空也與台東知本老爺合作推出「搭華信遊知本」機加酒特惠專案、2017小頭目冬令營4天3夜1萬1500元起。

(中時)