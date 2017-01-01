陸元琪跨年開罵 酸袁惟仁G奶妹「踩別人屍體」
音樂人袁惟仁日前與結婚14年的陸元琪離婚，但沒過多久他就被拍到帶著G奶妹網紅返家，心情看來不錯。但陸元琪連日砲轟袁惟仁，2016年最後一天，她更開直播酸前夫，甚至暗諷G奶妹「不欣賞人為了成功，踩著別人屍體往上走。」
陸元琪昨與一對兒女趁著開車時開直播與粉絲互動，除了聊生活瑣碎，她話鋒一轉，突然說起「我覺得現在有些年輕人，成功要靠自己，不要靠別人，不要不擇手段，很不欣賞人為了成功踩著別人的屍體往上走，或是利用別人名氣搭順風車。尤其是那些好手好腳、書念得好好的、長得好好的。」字字句句似乎都在暗諷前夫的新歡G奶妹！
歷經離婚，陸元琪也表示希望2016年「狗屁倒灶的事情都能滾滾滾」，還用娃娃音說「以後可能也會有人疼我們的，但我們自己要先把自己做好！」更反問「現在男人不都喜歡女生這樣嗎？」、「是不是都要講話智障智障的才有人愛？」酸度破表。
(中時電子報)
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