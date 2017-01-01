吳德榮：本周暖高溫28度 下波系統估周六影響
冷空氣持續減弱，今天（1日）白天台灣附近的水氣比昨天減少，各地大多為晴到多雲、陽光普照的天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，未來一周白天溫暖舒適，日夜溫差大，西半部高溫白天可達28度，周六前後則有另外一波系統影響，尚需持續觀察。
吳德榮表示，據歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模擬顯示，元旦起未來一周（至周六），台灣大都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼，西半部啨朗穩定，高溫26至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫也可達24至27度。
根據電腦模擬，周六前後有另外一波系統影響，吳德榮表示，由於是第7天的預報，各國的電腦模式所模擬之結果，相當分歧，無論在抵達時間、系統強度，皆還在調整並不一致，需再觀察兩、三天才能比較確定。
(中時電子報)
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