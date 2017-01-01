等了10多年! 2017墾丁曙光海平面緩緩升起

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2017第1道曙光從海平面升起。（謝佳潾攝）

2017第1道曙光從海平面升起。（謝佳潾攝）

龍磐公園聚集大批遊客觀賞曙光。（謝佳潾攝）

曙光出現了！元旦清晨6時40分許，2017年第1道曙光從海平面緩緩升起，恆春龍磐公園內近萬名遊客見狀後興奮不已，有民眾說這是10多年來首次看到曙光從海上竄出。

清晨6時30分許，天空幾乎已亮，而雲層仍相當厚，有遊客不抱希望提前離開，沒想到約10分鐘後，曙光緩緩從海平面升起，不同以往從雲層中升起的美景，隨即引起現場一陣歡呼，「2017新年快樂」的聲音此起彼落。

但當人潮疏散時，竟傳出1名來自台中的陳姓女遊客掉進約14公尺深的洞裡，幸消防員在案發不久後即將她救起，陳女無大礙僅左腳擦傷。

(中時)