那英力挺王菲遭酸民謾罵 宣告退出微博！

那英不滿酸民謾罵，宣告退出微博。(圖／翻攝自陸網)

王菲睽違4年再開唱，30日於上海舉辦「幻樂一場」演唱會，不少圈內好友都到場力挺，那英也發文支持，不過卻引來酸民謾罵，讓她氣得直接回嗆，還關閉評論功能，宣告退出微博。

那英因個性直率，時常脫口說出讓網友生氣的話，先是說刀郎的歌只有農民才聽，被解讀瞧不起農民，再來是嘲諷周杰倫歌曲沒有內涵，因此招來不少黑粉，30日她為挺好友王菲，發文要她「必須不緊張啊！」未料下方評論卻是無端謾罵，讓她氣得回嗆反擊。

隨後她關閉評論功能，並在微信粉絲群表示，感謝粉絲一路的支持，最後宣告「微博馬上就關了！我門不需要沒人管的微博，負能量太多，對我們沒有任何幫助」。

(中時電子報)