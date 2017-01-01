F-16衝場好震撼 七星潭湧人潮迎旭日
花蓮縣七星潭海邊天，還未亮就湧進數千民眾，大家為感受空軍F-16戰機衝場的震撼，和翱翔天際的戰機一起迎接旭日東升。
5架F-16戰機在黎明破曉前起飛，拖著長長的橘紅色尾焰劃向天際，黑色天幕裡十分醒目，震耳的音爆聲震憾人心；6時37分曙光乍現時，5架戰機以「大雁隊形」通過七星潭海岸上空，再以5機「梯隊隊形」從跑道上空衝場一次，現場民眾驚呼聲連連。
有民眾為守候戰機英姿，前一晚就在七星潭海邊搭起帳篷露營；清晨天未亮湧入大批人潮，車輛將七星潭周邊擠得水洩不通。
花蓮縣政府上午在七星潭舉辦「2017愛戀花蓮元旦升旗暨健走淨灘活動」，縣長傅(山昆)萁帶領民眾一起向國旗敬禮，並致詞祝福大家丟掉所有不好的、將美好的事帶到2017年。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。