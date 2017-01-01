F-16衝場好震撼 七星潭湧人潮迎旭日

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花蓮縣七星潭海邊，天還未亮就湧進數千民眾，大家為感受空軍F-16戰機衝場的震撼，和翱翔天際的戰機一起迎接旭日東升。有民眾為守候戰機英姿，前一晚就在七星潭海邊搭起帳篷露營。中央社記者李先鳳攝 106年1月1日

花蓮縣七星潭海邊天，還未亮就湧進數千民眾，大家為感受空軍F-16戰機衝場的震撼，和翱翔天際的戰機一起迎接旭日東升。

5架F-16戰機在黎明破曉前起飛，拖著長長的橘紅色尾焰劃向天際，黑色天幕裡十分醒目，震耳的音爆聲震憾人心；6時37分曙光乍現時，5架戰機以「大雁隊形」通過七星潭海岸上空，再以5機「梯隊隊形」從跑道上空衝場一次，現場民眾驚呼聲連連。

有民眾為守候戰機英姿，前一晚就在七星潭海邊搭起帳篷露營；清晨天未亮湧入大批人潮，車輛將七星潭周邊擠得水洩不通。

花蓮縣政府上午在七星潭舉辦「2017愛戀花蓮元旦升旗暨健走淨灘活動」，縣長傅(山昆)萁帶領民眾一起向國旗敬禮，並致詞祝福大家丟掉所有不好的、將美好的事帶到2017年。1060101

(中央社)