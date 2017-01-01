土耳其夜店元旦凌晨驚爆攻擊 恐30人傷

土耳其伊斯坦堡知名夜店Reina今天凌晨爆發武裝攻擊，可能造成20至30人受傷，穿著耶誕老人裝的持槍歹徒可能有兩人，媒體報導，仍有1人在夜店內。

今日俄羅斯（RT.com）網站報導，從土耳其電視台的畫面可看到救護車來回穿梭，以及許多裝甲警車停在該夜店門口。

土耳其國營電視台NTV報導，這家夜店位於伊斯坦堡貝西克塔斯（Besiktas）地區的奧塔科伊（Ortakoy）鄰里地區。

NTV指歹徒有兩人，但也有媒體稱僅1名歹徒單獨犯案。

土耳其媒體報導，歹徒穿著耶誕老人裝，揮舞「長槍」。

路透社報導，歹徒對夜店客人開火，可能造成20到30人受傷，據報仍有1名歹徒還在夜店內，另1人動向不明。（譯者：中央社許湘欣）1060101

(中央社)