北捷跨年總運量 超過264萬人次

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台北大眾捷運公司今天表示，自民國105年12月31日上午6時至106年1月1日上午6時，捷運全系統運量為264萬餘人次。本次跨年輸運較前次跨年的302萬餘人次，減少約38.8萬餘人次。

北捷指出，這次參加跨年活動的旅客，從今天凌晨零時開始，瞬間湧進市政府站、永春站、國父紀念館站、臺北101/世貿站及象山站，捷運行控中心適時依車站人潮狀況，加開列車輸運旅客，直到人潮散去。

北捷也說，本次跨年輸運264萬餘人次，較前次跨年的302萬餘人次，減少約38.8萬餘人次；分析原因，主要是前次跨年為週四上班日，有上下班人潮，而本次跨年為週六連續假日，因此總運量較去年為低。

北捷表示，這次跨年動員超過1500位支援人力，投入引導輸運行列，也在市政府站、國父紀念館站等站，實施「博愛電梯」結合「博愛優先通道」的措施，讓身障、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先使用，獲得旅客的支持。1060101

(中央社)