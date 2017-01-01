法國也有霧霾！巴黎鐵塔神隱

巴黎鐵塔開啟神隱模式。(圖/中新社)

若隱若現的巴黎市景。(圖/中新社)

面臨新的一年，不只中國大陸有霧霾陰影，連浪漫法國也被霧霾壟罩，其著名的巴黎鐵塔在近日開啟了神隱模式。

據大陸央視(CCTV)訊，法國當地時間2016年12月29日，首都巴黎出現霧霾天氣，使得市景變得若隱若現。而早在上個月5日，巴黎警察局就宣布，由於接連多日的空氣污染現象仍將持續，於6日在首都巴黎及其周邊22個市鎮臨時採取車輛單雙號限行等緊急應對措施。

(中時電子報)