金馬聯合服務中心 擇日掛牌

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為了服務金門和馬祖民眾，行政院已核定福建省政府所報陳請設置「行政院金馬聯合服務中心」及設置要點；福建省政府表示，金馬服務中心擇日在金門縣掛牌運作。

行政院為協助金馬地區政務推動，整合行政院相關部會派駐金馬地區的機關現有資源，提升行政效率，強化服務金馬地區民眾，決議在金門縣設置「行政院金馬聯合服務中心」，並自即日起生效。

福建省府表示，金馬聯合服務中心任務包括，提供民眾所需資訊、諮詢、服務及輔導事項，接受民眾對各部會主管事務的陳情及建議事項；協調各部會協助金馬地區地方政府推動有關金馬地區各項重大建設與重要政策事項。

此外，金馬服務中心同時協調、整合派駐金馬地區的相關部會所屬機關，提升行政效率與為民服務品質事項；協助金馬地區地方政府配合各部會推動相關政策與計畫事項，以及推動金馬地區資源整合，建立區域整合協調機制，並協助金馬地區推動小三通業務。

行政院金馬聯合服務中心置主任1人，由福建省政府主席兼任，綜理中心有關事務；置執行長1人，由福建省政府秘書長兼任，襄助主任處理中心相關事務；置副執行長2人，由行政院指派金馬地區相當簡任第12職等人員兼任，必要時得依聘用人員聘用條例聘用，負責協調、整合各單位有關業務，其中1人派駐連江縣。

福建省政府指出，金馬聯合服務得依業務性質，分組辦事，並對外行文；中心所需工作人員，由福建省政府派員兼辦；所需經費，由福建省政府編列預算支應。

此外，福建省政府表示，為強化與離島地區溝通協調，行政院同時修正行政院離島建設指導委員會設置要點，工作小組增加副召集1人，由福建省政府秘書長兼任，專責金馬地區在台協調窗口。

福建省政府秘書長翁明志指出，福建省政府正在進行業務變革，除了依規劃方向，成立「行政院金馬聯合服務中心」，預定近期擇日掛牌，並與國家發展委員會國土區域離島發展處分工協作「行政院離島建設指導委員會工作小組」任務；同時以「福建省政府」的人力與預算，兼辦上述業務。

翁明志表示，這次修正離島建設指導委員會設置要點就是為了因應分工「行政院離島建設指導委員會工作小組」任務，在「工作小組」增設副召集人一人，由「執行長（省府秘書長）」兼任，專責金馬地區在台協調窗口。1060101

(中央社)