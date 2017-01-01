元旦紅日破雲 台南民眾山區迎曙光
「出來了，出來了」，一輪紅日破雲而出，在台南左鎮山區迎接2017年元旦曙光的數千民眾，讓臉龐迎向晨曦，齊聲歡呼。
左鎮二寮山區迎曙光是台南跨年三部曲的最後一部曲，紅日破雲的壯闊，也贏得台灣最低海拔雲海的美譽，海拔高度只有100多公尺。
左鎮二寮山區周遭道路全數管制，只開放3000人進場，但有人昨晚7時許就上山等待，西拉雅國家風景區管理處說，今天凌晨2時前，已有21人登上觀日台。
因交通管制，嚴禁車輛進入二寮山區，所有觀日民眾必須從山下管制點步上山，全程約2公里，步行時間約需半小時，但多數人擔心日出時佔不到好位置，凌晨3時許就陸續上山。
台南左鎮二寮迎曙光，以「YAYA舞」揭開序幕，接著在十鼓擊樂團的紮實鼓聲中，一抹紅暈6時10分在遠方雲霧中透出，讓觀日民眾情緒開始沸騰。
左鎮山區今天半夜開始起務，市府預測6時40分紅日就會現身，但因雲霧過於濃厚，紅日6時51分才從雲端上方露出臉龐，讓全場氣氛HIGH到最高點。
市長賴清德早於6時20分就抵達觀日台，全程觀看元旦紅日穿破雲層；賴清德同時許下願望，希望大家平安順利，心想事成，金雞年金雞報喜，十方富貴，台南沒有災難，平安攜手讓城市進步。1060101
(中央社)
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