未來一週白天溫暖舒適 日夜溫差大

氣象專家吳德榮表示，未來一週，白天溫暖舒適，日夜溫差大。

吳德榮指出，冷空氣持續減弱，今晨各地的最低氣溫大約比昨日回暖1至2度；唯獨中部地區由於近地層風力弱、天空晴朗，地表長波輻射的效應特別強，嘉義清晨的最低氣溫攝氏13.7度，不但抵銷氣溫的回升，且降得比昨晨14度更低。

他說，5時30分衛星雲圖顯示，今晨西半部晴朗、東半部雲多；5時30分雨量圖則顯示，今晨東半部有局部短暫雨發生。 他表示，最新的31日20時的歐洲中期預報中心(ECMWF)的數值模擬顯示，元旦起未來一週(1日至7日)，台灣大都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部晴朗穩定，高溫26至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度。僅週二(3日)有一小股非常微弱的東北風，使北海岸、北部山區雲量稍增多，也增加一點零星降雨機率；北台灣高溫僅略降1、2度而已，其他地區則未必會感受到天氣的變化。

他說，週六(7日)前後則有另外一波系統影響，由於是第7天的預報，各國的電腦模式所模擬之結果，相當分歧；無論在抵達時間(週六、下週日或下週一？)、系統強度(是否為冷氣團？或更強？)，皆還在調整並不一致，需再觀察兩、三天才能比較確定。1060101

(中央社)