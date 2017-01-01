SMAP解散後 傳草?剛準備結婚
日本5人組天團SMAP真的解散了，媒體今天報導，SMAP成員之一草?剛準備結婚了。
成軍28年、出道25年的SMAP昨天解散，成員到昨天為止，沒對外說明解散的原因。今後5名成員仍留在傑尼斯事務所（經紀公司），各走各的路。
日本媒體Sponichi Annex今天報導，SMAP成員、42?的草?剛準備與圈外1名30多歲的女性結婚。當草?剛因SMAP傳出解散的消息深感苦惱時，這名女性是草?剛的精神支柱。等草?剛主演的日劇拍攝完成，準備結婚。此劇預定一月上檔。
SMAP隊長中居正廣昨晚在他個人主持的電台節目「中居正廣的Some girl’SMAP」近尾聲時叫出「慎吾！剛！吾郎！木村！SMAP！再會！Bye Bye！」1060101
(中央社)
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