陽岱鋼超大牌？球迷跨年前投書懺悔
剛加盟日職讀賣巨人隊的陽岱鋼，昨在台北市陪民眾倒數，他幾年前跨年夜貼心讓車舉動，意外在網路傳開。內容是一名死忠粉絲，原以為陽岱鋼很大牌，但2014年的暖心遭遇，顛覆對陽岱鋼的看法，想對他道歉和道謝。
「閃亮之星~陽岱鋼後援會」臉書，日前登一則球迷來信。該球迷指出，自己從2013年WBC(經典賽)開始追蹤陽岱鋼，曾連5天到飯店等他，但當時陽幾乎不簽名，以為他很大牌又表裡不一，因而幻滅轉支持其他球員。
然而2014年的跨年夜，陽岱鋼讓這位球迷徹底改觀了。當時這位球迷和朋友到士林想搭計程車回家，等了30分鐘卻攔不到車，突然被一名女子叫住，「我們叫了兩台車，我老公說一台可以給你們！」
球迷覺得女子很面熟，上車後用手機搜尋照片，才確定她就是陽岱鋼的妻子謝宛容，也終於明白從計程車下來讓車給他們的是陽岱鋼。球迷寫：「驚嚇過度之餘，我其實蠻愧疚的，過去對你的嘲諷，因為得不到，所以批評，覺得很抱歉，但也覺得幸運，能讓陽桑上了特別的一課。」
球迷想和陽桑說，「謝謝他在2014跨年讓出計程車給陌生人，這是我們收過最特別的新年禮物」，真心祝福陽桑2017事事順心。陽岱鋼昨晚表示，這件事他原本不記得了，還貼心提醒民眾晚上跨年記得要穿保暖，「不然又冷又沒計程車，還買不到關東煮⋯⋯怎麼辦 笑」
(中時電子報)
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