高山舞台迎晨曦 阿里山日出響音樂

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即使寒風凜冽，民眾不減熱情，齊聚高山舞台迎晨曦，阿里山日出音樂會今天迴盪響徹山谷間。

「2017阿里山日出印象音樂會」清晨在阿里山林遊樂區登場，60名音樂家、演奏家在高山舞台，揮灑出花腔抒情女高音、管弦樂、百老匯音樂劇、流行歌曲等音樂饗宴。

即使寒風凜冽，阿里山日出始終吸引人潮，嘉義林區管理處提供象徵日出、雲海、阿里山的茶葉蛋，嘉義縣政府發送暖暖包、雙人圍巾，讓熱情溫暖山頭。

「日出」被視為阿里山國家森林遊樂區聞名國際的奇景，迎接元旦曙光成為年度盛會，民眾熱情依舊，音樂會結束，大家仍意猶未盡，相約明年再相見。1060101

(中央社)