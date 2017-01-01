紐約時報廣場跨年 嚴密維安前所未見

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數以萬計狂歡民眾今晚聚集美國紐約時報廣場，等待數小時後的跨年夜重頭戲－水晶球午夜落下倒數計時。這項逾百年傳統，將在前所未見層層的維安下，為新年揭開序幕。

路透社報導，「世界十字路口」（Crossroads of the World）時報廣場（Times Square）可望聚集200萬人爭睹這顆炫目球體午夜落下，揭開2017年序幕。廣場週圍環繞1整圈40噸運沙卡車、部署約7000名警力。

紐約巿府和聯邦官員指出，未接獲任何可信威脅情資，但當局仍部署65部滿載沙子的垃圾車和大約100部較小車輛進行週邊防護。這些車輛將徹夜包圍時報廣場，防止今年稍早德國柏林和法國尼斯卡車攻擊事件重演。

儘管警方大軍壓陣，民眾仍成群結隊提前好幾個小時蜂湧進入，搶占觀賞跨年活動的絕佳位置，包括許多外國觀光客。

跨年活動安排西洋流行樂壇巨星「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、鄉村音樂歌手湯瑪斯芮特（Thomas Rhett）、拉丁天后葛洛麗雅伊斯特芬（GloriaEstefan）等人登台表演。（譯者：中央社何宏儒）1060101

(中央社)