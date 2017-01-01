紐約時報廣場跨年 嚴密維安前所未見
數以萬計狂歡民眾今晚聚集美國紐約時報廣場，等待數小時後的跨年夜重頭戲－水晶球午夜落下倒數計時。這項逾百年傳統，將在前所未見層層的維安下，為新年揭開序幕。
路透社報導，「世界十字路口」（Crossroads of the World）時報廣場（Times Square）可望聚集200萬人爭睹這顆炫目球體午夜落下，揭開2017年序幕。廣場週圍環繞1整圈40噸運沙卡車、部署約7000名警力。
紐約巿府和聯邦官員指出，未接獲任何可信威脅情資，但當局仍部署65部滿載沙子的垃圾車和大約100部較小車輛進行週邊防護。這些車輛將徹夜包圍時報廣場，防止今年稍早德國柏林和法國尼斯卡車攻擊事件重演。
儘管警方大軍壓陣，民眾仍成群結隊提前好幾個小時蜂湧進入，搶占觀賞跨年活動的絕佳位置，包括許多外國觀光客。
跨年活動安排西洋流行樂壇巨星「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、鄉村音樂歌手湯瑪斯芮特（Thomas Rhett）、拉丁天后葛洛麗雅伊斯特芬（GloriaEstefan）等人登台表演。（譯者：中央社何宏儒）1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。