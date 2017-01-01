人生下半場投身公益 羅紹和為弱勢發聲

國防部前發言人羅紹和因為從小成長經驗，讓他今年中從軍中退伍後，選擇到安得烈食物銀行擔任執行長；人生上半場奉獻給軍隊，人生下半場希望幫助弱勢家庭兒童找到人生方向。

105年12月的午後，冬陽照在街上，暖意曬在身上。位於新莊的安得烈食物銀行倉庫內，志工忙著幫廠商剛送來的食物裝箱，白米、麵條、調理包、罐頭、沖泡飲品、餅乾一包包放進紙箱，另外年關將至，有的食物包裡還多了雞湯、臘肉、臘腸等應景年菜。

今年5月從軍中退伍的羅紹和，拒絕了好幾間公司的高薪邀約，選擇了安得烈食物銀行，選擇投身公益，和他小時候的成長經驗息息相關。

來自高雄美濃的羅紹和，小時候家境並不富裕，他和弟弟曾在孤兒院待過，因此很能了解來自貧困弱勢家庭孩子的自卑、自我封閉的心境。在螢光幕上看來嚴肅的羅紹和，小時候也會打架、撒謊、偷竊，他笑說自己很多壞事都幹過，「包括我的下門牙也是因為打架，牙齒被打裂的。」

然而，成長過程中，也遇到不少拉他一把的貴人，因此沒有走上歧路，也才有機會成為媒體口中的「史上最強發言人」，羅紹和說，他的人生上半場已經奉獻給軍隊，希望人生的下半場，能夠用有限之年幫助這些孩子，讓孩子們能夠健康成長，然後有正確的人生方向。

儘管羅紹和在國防部時被媒體譽為「最強發言人」，不過從公職轉戰民間，仍有不少困難要克服，他說，公益單位有募款和募物資的壓力，尤其今年大環境不好，募起來相當有壓力。

羅紹和說，透過媒體幫忙，讓很多人認識安得烈，但整體知名度仍比不上老字號的社福單位，還有努力空間，在國防部很多人認識他，來到公益單位，正面幫助是有一些，但他比較希望大家「不是看羅紹和這個名字」，而是了解安得烈基金會推動的食物銀行計畫。

訪談過程中，羅紹和提起自家食物銀行推動的計畫，例如2017年1月為每一位受助的弱勢孩童準備年菜食物包，由於每箱食物的成本新台幣2000元，且受助人數高達5100人，因此所需要的經費龐大，憂心至今還有近400萬元的資金缺口。

他苦笑說，新聞標題可以用「退將跑三點半」，應該很有點閱率。

羅紹和說，軍隊分析違紀犯法士官兵的素質，很多人觀念行為偏差，和家庭背景有關，例如單親、失親、隔代教養、父母親酗酒或吸毒等，這些人本性很好，但缺乏正面力量引導，「每個孩子都有善良本性，幫助他不要走偏，這也是幫社會減輕負擔。」

因此，他強調，安得烈食物銀行的目標不是光給這些孩子們能夠吃得飽、吃得健康，更重要的是要給他們正確的價值觀念，幫助他們不要走偏。

擔任執行長半年來，羅紹和跑遍全台灣東南西北，探視不少弱勢家庭，看到很多孩子在貧困的環境中，善良的本性依舊閃閃發光；有個嘉義東石的個案，媽媽因為沒錢治療糖尿病，左眼病變已經瞎掉，右眼白內障越來越嚴重，3個孩子很懂事，放學後就回家幫媽媽綁蚵仔。

曾有一次，這個家庭附近的教會在中秋節辦烤肉大會，大兒子特別把食物打包回家，牧師問理由，孩子說因為媽媽平常吃不到、要帶回家給媽媽。羅紹和語重心長地說，「像這種孩子不去幫他誰幫他？」弱勢家庭不懂尋找資源，透過學校、教會、村里長、派出所通報，進而獲得幫助。

就是這樣的個案，讓羅紹和即使募款再辛苦，也要堅持下去，因為多幫助一個小孩，就是多幫助一個家庭。

忙碌了一整天，在冬天傍晚的夕陽餘暉中，「史上最強發言人」要帶著他以前在國防重大事件中面對媒體的抗壓性，繼續為這些弱勢兒童尋找出路。1060101

(中央社)