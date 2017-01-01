元旦國道多處易塞 國5兩時段高乘載

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今天是106年元旦，交通部高速公路局說，今天國道有出遊及下午北返車潮，多處易塞車，國道5號有兩個時段實施高乘載。

今天是元旦假期第2天，預期仍有旅遊及下午北返車潮，預估國道全日雙向交通量為120百萬車公里，為年平均平日交通量85百萬車公里的1.4倍。

高公局預估上午車多路段，會出現在國1南向湖口至新竹、國3南向土城至關西及國5南向南港系統至坪林等路段。

根據高公局上午近8時路況資訊，全線交通順暢。

今天國5有兩個時段高乘載管制，分別是上午7時至中午12時，南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道；下午3時至晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。

其他國道管制措施還包括：單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等。1060101

(中央社)