莉亞公主與母先後離世 家人哀痛辦聯合喪禮

嘉莉費雪與母親黛比將會舉辦聯合喪禮。（圖／達志影像）

「莉亞公主」嘉莉費雪日前因心臟病過世，沒想到她的母親黛比雷諾（Debbie Reynolds）後腳也跟著離世，讓家人傷痛不已。而現在嘉莉費雪的弟弟托德（Todd Fisher）對外表示，將會替兩人舉辦聯合喪禮，且母女倆會葬在一起共長眠。

嘉莉費雪被指是因心臟病去世，母親則在她過世隔天也因中風離開人間，接連而來的噩耗讓費雪一家人相當不捨。近來忙著處理兩人後事的，正是嘉莉弟弟，他昨公布將替兩人聯合舉辦喪禮，並會葬在一起。

不過嘉莉費雪的死因，在驗屍過後仍無法得知確切原因，有關單位表示需要再進一步測試才能知道結果。而嘉莉費雪與母親先前傳出會葬在「Hollywood Forever Cemetery」墓園，但據悉母女兩將會葬在「Forest Lawn Cemetery」這墓園中，兩人的喪禮日期未定，可托德表示這會是私人儀式，但還是會替嘉莉費雪舉辦公眾追悼會。

(中時電子報)