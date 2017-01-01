土耳其夜店跨年遭恐攻 至少35死

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土耳其知名夜店Reina遭遇恐攻，救護車在現場支援。(圖/美聯社)

土耳其夜店遭遇攻擊現場。(圖/美聯社)

土耳其首都伊斯坦堡的夜店在跨年夜遭遇攻擊，目前已有35人罹難、40人受傷。

據土耳其當地媒體報導，伊斯坦堡知名夜店Reina在今天(1日)凌晨遭到恐怖攻擊，2名著耶誕老人裝的槍手朝店內民眾開槍，造成多人受傷，其中35人重傷不治。當時店內有近800名顧客，許多人趁亂跳海逃生，現場情況混亂。

據當地官員表示，該事件為一場有計劃的恐怖攻擊，但目前尚無組織出面承認，槍手背景也還在調查中。

(中時電子報)