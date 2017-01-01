終結16槓 太麻里喜迎曙光

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千禧年迎曙光至今，等了16年，終於再度看見太麻里鄉的第一道曙光從海平面升起，現場數千民眾既驚喜又感動，手機、相機拍個不停。（太麻里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 106年1月1日

千禧年迎曙光至今，等了16年，終於再度看見太麻里鄉的第一道曙光從海平面升起，現場數千民眾既驚喜又感動，手機、相機拍個不停。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真 106年1月1日

超幸運！台東今年蘭嶼、綠島、太麻里海邊都有曙光，尤其是太麻里海邊，今年曙光終於露臉，終結16次「槓龜」。

千禧年迎曙光至今，等了16年，終於再度看見太麻里鄉的第一道曙光從海平面升起，現場數千民眾既驚喜又感動，手機、相機拍個不停。

今天清晨6時36分，當第一道曙光從海面射出，雖然雲層仍厚，但從縫隙鑽出火紅的太陽，從海平面升起一剎那，民眾高呼，「實在太幸運了」。

太麻里海邊隨後舉辦比基尼沙灘路跑，為嶄新的一年揭開美麗、熱情的序幕。

另外，三仙台海邊今年依然曙光未露臉，不過遊客還是相當開心；花東縱谷鹿野鄉高台有熱氣球迎曙光活動。1060101

(中央社)