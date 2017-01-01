高雄原住民故事館開館 體驗原民生活風格
原民會說，高雄原住民故事館開館，可在館內體驗原住民族的生活風格，包含原住民族文化創意商品、主題展覽及音樂歌舞活動等，多面向接觸，感受原住民族豐沛的文化與生命力。
原民會為推動原住民族產業發展，自103年起辦理「原住民族經濟產業發展4年計畫-產業示範區補助計畫」，全台共計16個原住民族產業示範區，分為「特色農業」、「文化創意產業」及「生態旅遊產業」三種產業型態。
而高雄市原住民故事館則是16個產業示範區中唯一位於都會區的計畫，日前開館，希望讓原鄉地區與都會地區的族人能有更多交流空間，且透過「高雄市原住民故事館」品牌的建置與產業聯盟的成立，打造南台灣原住民族文化創意產業的重鎮，也讓高雄在地族群的歷史與故事有更高能見度。
原民會表示，高雄市地緣廣大，以布農族主要分布族群，另有魯凱族、卡那卡那富族及拉阿魯哇族等，還包含從各地來到這裡尋求生計的都市原住民；多元豐富的原住民族歷史與文化，未來都將濃縮於高雄市原住民故事館呈現，歡迎民眾前來體驗。1060101
(中央社)
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