元旦升旗 蔡總統與馬英九相隔遠無互動
元旦升旗典禮今天在府前登場，總統蔡英文、副總統陳建仁出席，由國軍領唱國歌，蔡總統也開口唱國歌。此外，前總統馬英九在北廣場參加升旗，「雙英」相隔遠，無互動。
元旦升旗典禮今天在總統府前展開。蔡總統和陳副總統在上午6時16分步出總統府，和現場民眾揮手致意，6時20分升旗典禮開始，先由45位2016年國軍楷模領唱國歌，蔡總統和陳副總統也開口唱國歌。
蔡總統也唱出「吾黨所宗」。隨後在全場觀眾注視下，國旗冉冉上升。
馬英九則在卸任總統後，首度以個人身分參加中華民國106年府前元旦升旗典禮，他因腳踝扭傷帶著護具出席。談到新年新希望，他說，希望國家更好、黨也更好。
馬英九在北廣場與民眾一起升旗，他大聲唱國歌，唱完並向國旗敬禮。
由於蔡總統在府前參加升旗，馬英九在北廣場，兩人相隔很遠，並無互動。
另外，國民黨主席洪秀柱雖受邀出席升旗典禮，但她並未進到管制區內，而是從管制區外的寶慶路進場，在北廣場前與民眾一起升旗。
不過，由於馬英九站在北廣場的中後端，洪秀柱是在北廣場前端，馬、洪兩人並未碰到面。
此外，前總統李登輝、陳水扁和馬英九執政時期，總統府在元旦早上會舉行中華民國開國紀念典禮暨元旦團拜，總統會在典禮內發表談話，不過蔡總統上任後，今年元旦沒有這個典禮，改在昨天發表年終談話。1060101
(中央社)
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