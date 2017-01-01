線上學習翻轉教育 秘訣在遺忘曲線

越來越多的免費線上學習平台出現，帶來台灣教育的翻轉。為何線上學習那麼有成效？除了讓學生擁有自己的進度，搭配「遺忘曲線」原理定期複習，更是其中的「撇步」。

古早時代的課堂，學生被要求直視前方黑板，聚精會神地聽老師講課；如今情況已逐漸改變，許多教室門一打開，裡頭每一個學生看著自己的平板電腦，老師則遊走其間，適時提供解惑。

由誠致教育基金會成立的「均一教育平台」，註冊人數已超過60萬人，是台灣最大的免費線上教育平台之一。主辦單位日前舉辦發表會，邀請學者專家從第三方角度分析學習成效。

台大經濟系教授林明仁指出，人們在學習新知識時，有所謂的「遺忘曲線」，大約學習過後一天後，就只記得4成，過2天剩下不到2成，如果都沒有複習，到了第5、第6天，便趨近於零。

因此理想的方式是不斷複習，但也不能隔太短，否則淪為強記死背，成效反而不明顯。均一平台設計「精熟系統」，每隔幾天複習一個核心技能，平均每天回過頭複習兩題，經過4輪後獲得「精熟」，就是搭配「遺忘曲線」原理，有效提升學習後的記憶程度。

林明仁研究發現，「精熟系統」對中後段學生的幫助效果更為顯著、更有加成效果。兩年來精熟超過13個技能，成績表現會提升14.2個百分等級。

誠致教育基金會執行長呂冠緯表示，比起短時間大量練習，「少量多餐」更為有效，學生依照自己的學習進度，來回練習並達標，獲得更多的成就感和自信。

呂冠緯表示，學生平均完成一個技能精熟，所需時間僅約15分鐘。均一平台開放華人社會免費使用，課程範圍橫跨國小到高中，目前宜蘭縣已在國中和國小的數學科，全面推廣運用均一平台作差異化教學。1060101

(中央社)