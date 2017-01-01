全民瘋線上學習 官民都投入研發

翻轉教育蔚為風潮，越來越多公益團體投入研發線上學習系統，各有特色和強項。

台達電子文教基金會推出「DeltaMOOCx」線上學習平台，去年4月上線後，目前已有52所高中和大專家入，其中又以數學科的教材最為豐富。

線上學習多是自己追著自己的進度，難免讓人感到孤獨。「DeltaMOOCx」為此開設了小班制的互動課程，還有線上社群提供即時解題，有了「陪伴」，讓人更想要黏著電腦學習。

台灣大學等14所大專校院推出「NIICO網路教學平台」，以動畫方式講授各種學習策略，例如口頭簡報技巧、閱讀方式、筆記技巧等，呈現大學生會遭遇的各種學習難題。

「NIICO」另一個亮點，就是會集了各大學「難課」如微積分、普通物理、電磁學、解剖學的題庫，並由專業助教拍攝各種解題技巧。讓台灣各個區域的大學生，都能接受第一流的師資教學。

除了幫助國內學生，線上學習也是台灣「教育輸出」主打的強項。教育部便和僑委會共同推出「全球華文網」，讓全世界各地想學華語文的人，只要能連上網，都能隨時隨地學習，不受環境和時空限制，老師還可線上帶領討論課、施行測驗。1060101

(中央社)