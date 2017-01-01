全民瘋線上學習 官民都投入研發
翻轉教育蔚為風潮，越來越多公益團體投入研發線上學習系統，各有特色和強項。
台達電子文教基金會推出「DeltaMOOCx」線上學習平台，去年4月上線後，目前已有52所高中和大專家入，其中又以數學科的教材最為豐富。
線上學習多是自己追著自己的進度，難免讓人感到孤獨。「DeltaMOOCx」為此開設了小班制的互動課程，還有線上社群提供即時解題，有了「陪伴」，讓人更想要黏著電腦學習。
台灣大學等14所大專校院推出「NIICO網路教學平台」，以動畫方式講授各種學習策略，例如口頭簡報技巧、閱讀方式、筆記技巧等，呈現大學生會遭遇的各種學習難題。
「NIICO」另一個亮點，就是會集了各大學「難課」如微積分、普通物理、電磁學、解剖學的題庫，並由專業助教拍攝各種解題技巧。讓台灣各個區域的大學生，都能接受第一流的師資教學。
除了幫助國內學生，線上學習也是台灣「教育輸出」主打的強項。教育部便和僑委會共同推出「全球華文網」，讓全世界各地想學華語文的人，只要能連上網，都能隨時隨地學習，不受環境和時空限制，老師還可線上帶領討論課、施行測驗。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。