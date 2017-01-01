藍天觀音山迎新年 淡水河上冉冉升旗

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新北市元旦升旗典禮今天上午在淡水金色水岸舉行，旗桿架設在船上，國旗船隊壯闊排開，在淡水河上，與參加民眾一起唱國歌。市長朱立倫祝福新的一年，經濟與市政愈來愈好。

新北市元旦升旗典禮，以往在東北角貢寮區三貂角，及市政府市民廣場舉辦。今年移師到淡水金色水岸舉辦，推出特殊的淡水河水上升旗典禮。

在鄧公國小合唱團領唱國歌、憲兵與學生擔任升旗手、護旗手，全體參加民眾一起在國旗歌聲中，看著青天白日滿地紅的國旗，在藍天與青翠的觀音山映襯下，冉冉上升。

一共有12艘遊艇，列隊護送升旗主船水上升旗。象徵國旗十二道光芒，以及一年12月份，年年豐收與平安快樂。

有民眾與辣妹，以各種國旗裝造型，參加別開生面又有意義的淡水河上升旗活動。許多民眾紛紛以相機及手機記錄這別開生面的升旗典禮。

朱立倫到達捷運站時，獲得許多民眾打招呼、合影、自拍，活動結合市府動健康政策，邀民眾健行，闖四關免費暢遊古蹟，用健康活力迎接嶄新的一年，養成每天健走1萬步的習慣。

健走闖關結合淡水古蹟，規劃路線，全長近6公里，共計約1萬600步，設計4道關卡，由裝扮成海關碼頭的侯威爾、滬尾炮台的劉銘傳、紅毛城的英國安東尼總督、及淡水長老教會的馬偕博士等關主，陪大家一起動健康玩遊戲。1060101

(中央社)