聾啞兄弟住深山50年 醫護人員成家人

簡姓聾啞兄弟從小落腳阿里山，父母過世後，便剩兩人相依為命，近年弟弟因髖關節退化痛得寸步難行，但到山中醫療站還得騎上半小時的車，常一路撞得頭破血流，嚇壞醫療站人員。

居家醫療整合照護計畫實行後，居服的社工經常帶著醫療隊訪視簡姓兄弟，不僅省去看診拿藥的遙遠路途，也改善飲食問題以及居家環境，彷彿成了他們第二個家人。

嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師安欣瑜表示，今年50多歲的簡姓兄弟從小就跟著爸媽搬進阿里山的深山，哥哥有身體障礙及聾啞手冊，弟弟則是聽障，自從父母過世後，兩人就過著相依為命的生活。

簡姓兄弟因失能又是身障，原本生活就已經很不便，住的地方更是遠離當地部落，幾乎跟外界零接觸，兩人每天的生活就是養雞、種菜、做竹掃把來賣，賺取微薄的生活費，其餘完全靠村長、社福機構以及居服員接濟。

安欣瑜說，她跑山區醫療這4、5年來，簡家兄弟幾乎週週到醫療站報到，拿高血壓、皮膚癢和肌肉痠痛的藥，但兩人到醫療站時經常滿身傷痕、頭破血流，把醫護人員嚇得半死。

安欣瑜指出，醫療團隊從醫院到醫療站就得開將近2小時的車，但簡家兄弟從家裡到醫療站竟然還得再騎車半小時，沿途崎嶇、路又狹小，才會經常滑倒摔傷，因此醫院決定派居家醫療團到兩人家中幫忙。

居家醫療團隊第一次到簡兄弟家中，發現他們睡的草蓆床墊已經幾乎「糊掉」，下方還有一些小蟲鑽來鑽去，一問之下才知道，這床竟已睡了30年，棉被也睡到發霉仍捨不得丟，導致皮膚常過敏發癢；兩人高血壓之所以遲遲未改善，則是因他們為了延長食物保存，習慣煮得很鹹。

醫護人員不僅替他們找了乾淨的二手床墊，也教他們如何改善飲食，即便每次要花5小時車程來回簡家，醫護人員也總是「一路吐回來」，但看見簡家兄弟憨厚笑容和感謝的模樣，安欣瑜笑稱「都值得了」。

山區因青年人口外流嚴重，「有將近23%居民不是老化就是失能。」安欣瑜說，即便醫療團隊17年來幾乎天天往山上跑，還是有很多人因住得遠、走不動「醫療還是用不到」，所幸有居家醫療整合照護計畫幫忙，整合社工、居服員和醫療團隊，才讓這些人不必再為了看個醫生舟車勞頓。1060101

(中央社)