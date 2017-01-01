東北角福隆迎曙光 觀光敲鐘衝第一

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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天舉辦「福隆迎曙光」，打造元旦迎新三部曲「2017福隆搶先雞」，推出迎曙光、淨灘護臺灣、祈福音樂會，期待提振觀光。

「福隆迎曙光」從今天凌晨4時展開，安排ControlT樂團、吳昊恩、安歆澐、盧學叡等藝人、旋舞炎光彩奪目的「電幻螢光火」、火辣動感組曲，等一連串表演。

黎明後，千人「暮鼓晨鐘」許九願儀式，迎接第一道曙光，緊接著，交通部觀光局長周永暉及與會貴賓共同切下長240公分、寬85公分「台灣糕餅」，祈求民眾新的一年福星「糕」照、觀光產業「糕」朋滿座。

東北角風管處說，希望在新年第一天搶得好彩頭，為當地觀光帶來好商機。1060101

(中央社)