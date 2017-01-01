新北市106年上半年新措施上路
新北市政府106年1月1日起將陸續推出多項新措施，包括12項行政措施及21項市政服務，從制度面與服務面進行變革與精進，期能帶給民眾更便民的市政服務。
市府表示，行政措施再變革方面，全國首創於106學年雙溪高中及金山高中採取完全免試入學方案，將有60%的招生名額完全不採計國中會考成績。
為維護勞工權益，每小時基本工資調高為新台幣133元，特定對象失業者申領職業訓練生活每人每月津貼也調高為1萬2605元；創業青年企業營運未滿1年也可申請青創準備金貸款，額度最高為200萬元；農民可申請水土保持服務團技師指導水保處理與維護。
在市政服務好貼心方面，首創英文電話專人諮詢及英文文件送件，讓外國人設立公司更便利；板橋、中和、三重、永和、新莊及三峽區的青年社會住宅也新增1475戶可供市民承。
為讓市民申辦免奔波，市府聯合服務中心整合6項消費者諮詢的服務櫃檯；新店、淡水、瑞芳及金山戶所結合地政、稅捐及移民署等機關，提供偏遠地區民眾跨機關定期巡迴服務。
為精進免書證謄本查調資料功能，新增查調榮民院外就養資料及健保資料歷史投保記錄、繳費記錄及欠費資料等3項查詢功能，並且可即時取得財稅資料，讓查調資料更完整、更即時。
罹患脊裂症兒童補助符合資格者，每年最高 6 萬元住院醫療費、最高 18 萬元看護費，亦提供高危險孕婦免費甲型胎兒蛋白 (AFP) 檢查，並媒合資源提供尿管、尿袋、尿布物資。
此外，也提供市民多項便民服務，如返鄉車資增設國光客運可乘車換票；在聯合服務中心、各區公所、戶所及地所等提供行動載具免費無線充電及skype視訊遠端跨機關諮詢服務；民眾也可以透過skype視訊軟體，在家就能諮詢消防案件；公有市場也將提供電子行動支付服務，讓市民購物更方便。1060101
(中央社)
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