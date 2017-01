華航花車搶先曝光 呈現台灣生態之美

中華航空參加美國南加州新春玫瑰花車遊行,所打造的花車搶先曝光,配合今年大會主題「成功的迴響」,華航花車以帝雉、五色鳥與百合為主題,呈現台灣生態之美。

南加州玫瑰花車遊行邁入第128屆,這也是華航連續第31年參加這盛會,今天上午在花車工廠舉行記者會,介紹配合大會主題「成功的迴響」(Echoes of Success)而打造的「再現台灣之美」(Return to theBeauty of Taiwan)花車。

花車以「迷霧中王者」帝雉、「五色小精靈」五色鳥為主角,以台灣野百合與玫瑰花裝飾,展現台灣自然生物的珍貴與優雅。

交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝受訪表示,帝雉、五色鳥與台灣百合,符合政府在2017年推動永續旅遊年的概念,期盼當地以白人為主的主流客群,收視電視轉播或是在遊行現場觀賞花車後,能到台灣享受台灣生態之美,促進台灣觀光產業、繁榮台灣經濟。

華航今年打造的「再現台灣之美」動態中型花車,全長55呎、高35呎、寬18呎,而華航自1987年開始參加玫瑰花車遊行,期間獲頒國際花車首獎等大獎,總計共獲獎25次。

本屆玫瑰花車遊行元月2日上午8時、台北時間3日午夜零時舉行。1060101

