華航花車搶先曝光 呈現台灣生態之美
中華航空參加美國南加州新春玫瑰花車遊行，所打造的花車搶先曝光，配合今年大會主題「成功的迴響」，華航花車以帝雉、五色鳥與百合為主題，呈現台灣生態之美。
南加州玫瑰花車遊行邁入第128屆，這也是華航連續第31年參加這盛會，今天上午在花車工廠舉行記者會，介紹配合大會主題「成功的迴響」（Echoes of Success）而打造的「再現台灣之美」（Return to theBeauty of Taiwan）花車。
花車以「迷霧中王者」帝雉、「五色小精靈」五色鳥為主角，以台灣野百合與玫瑰花裝飾，展現台灣自然生物的珍貴與優雅。
交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝受訪表示，帝雉、五色鳥與台灣百合，符合政府在2017年推動永續旅遊年的概念，期盼當地以白人為主的主流客群，收視電視轉播或是在遊行現場觀賞花車後，能到台灣享受台灣生態之美，促進台灣觀光產業、繁榮台灣經濟。
華航今年打造的「再現台灣之美」動態中型花車，全長55呎、高35呎、寬18呎，而華航自1987年開始參加玫瑰花車遊行，期間獲頒國際花車首獎等大獎，總計共獲獎25次。
本屆玫瑰花車遊行元月2日上午8時、台北時間3日午夜零時舉行。1060101
(中央社)
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