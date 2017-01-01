竹縣減8項福利 營養午餐、生育補助等受影響

我要評比

縣長邱鏡淳今天上午在臨時縣務會議中，宣布重大福利政策調整方案。（莊旻靜攝）

元旦日，新竹縣政府一級主管參與臨時縣務會議。（莊旻靜攝）

自105學年度第2學期（2017年2月1日）始，除弱勢家庭外，一般生的營養午餐改由家長負擔。（資料照，莊旻靜攝）

新年剛開始，新竹縣政府即召開臨時縣務會議中，投下福利震撼彈，宣布福利措施革新！新竹縣政府今天（1日）宣布，今年調整8項福利，包含敬老福利津貼、敬老愛心卡、新生兒營養補助、免費營養午餐等，均有所調整，縣府指出，因應財政缺口，中央指定檢討非法定社福支出，估計年可減省約10.2億元。

備受爭議的敬老福利津貼補助對象不便，但自今天（1日）起，由每月補助3000元，降低為每人每月1500元。敬老愛心卡則自2017年2月1日起，不分老人、身障者均調整為每月補助500元。另外也針對老年農民的農保、健保補助，除了農保由縣府負擔，健保則改為自行負擔。

新生兒營養補助部分，2017年1月1日起則恢復為每胎補助1萬元，另外在免費營養午餐、免費教科書部分，2月1日起（105學年第2學期）除弱勢家庭全額補助外，一般生則由家長負擔。另外調整項目還包含身心障礙癱瘓者（含植物人）補助，從原有每月4000元調整為每月2000元。鄰長為民服務作業費則調整為每人每月1250元。

縣府指出，自中央研訂房地合一稅制起，因房地產市場急凍，衝擊地方財政收入，2015年地價稅及土地增值稅短收7.17億，今年地價稅短收0.56億、土地增值稅短收達13.3億，縣府面臨32億財政缺口，在無奈狀況下，調整非法定社福支出。

縣長邱鏡淳今在臨時縣務會議中，沉重的表示「各主管要帶起鋼盔面對」，他也表示，縣府持續推動各項重大交通建設、教育硬體設施，調整福利是不得不為。

新竹縣政府今天上午公布各項節流措施（非法定社會福利及鄰長為民服務作業費）檢討方案如下：

1免費營養午餐費用：2017年2月1日起（105學年度第2學期），全額補助弱勢家庭，含中、低收入戶，或家庭突遭變故、父母一方失業、單親家庭或特殊境遇者，一般生費用由家長負擔。

2 免費教科書費用：全額補助弱勢家庭（如上），2017年2月1日起，一般生由家長負擔。

3 敬老福利津貼：補助對象不便，2017年1月1日起，補助金額由每月3000酌減為每月1500元。1月10日前將先補發去年9月的敬老福利津貼3,000元，2016年10-12月份的敬老福利津貼將視財政狀況辦理補發。

4 老年農民農保、健保自付額：65歲以上老年農民（原住民滿55歲以上），參加農保及健保自付保險費，2017年1月1日起，持續補助農保自負額，健保自負額由農民自行負擔。

5 新生兒營養補助：2017年1月1日起，每胎恢復1萬元。

6 敬老愛心卡：65歲以上老人免費乘車原為806元、身障者為1000元，2017年2月1日起調整，均改為補助500元。

7 身心障礙癱瘓者（含植物人）補助對象：因均非屬中低收入戶，2017年每月補助金額由4000元，調整為2000元。

8 鄰長為民服務作業費：2017年1月1日起，比照新竹市發放標準，調整為每人每月1000元及報費250元。

(中時)