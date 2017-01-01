F-16戰機迎曙光 遊客擠爆七星潭

6點37分F16戰機以大雁飛行編隊掠過七星潭上空。（許家寧攝）

機尾繪有原住民太陽神圖騰的F16戰機。（許家寧攝）

近萬名民眾一早湧進七星潭，迎接2017第一道曙光。（許家寧攝）

迎接2017年花蓮元旦戰機迎曙光，清晨湧進近萬名遊客前往七星潭迎接新年第一道曙光，6時37分5架F-16戰機呈現漂亮的雁型隊形掠過上空，「哇！」民眾驚呼聲不斷，但因雲層過厚，太陽遲遲不肯露臉，滿心期待日出的民眾，雖難掩失望，仍開心互道「新年快樂！」

清晨6時37分空軍401聯隊出動5架繪有阿美族太陽神「馬拉道」圖騰的F-16戰機，從花蓮機場依序起飛，採取「大雁隊形」編隊方式，在民眾的歡呼聲中，低空緩緩衝過七星潭海攤上空，震撼的「轟隆」聲，讓近距離看到戰機飛行的民眾相當興奮。

戰機從北向南衝過海面時，卻因雲層過厚，遲遲不見太陽露臉，6時45分空軍再以「一字隊形」將引擎開至疾速，衝過民眾頭頂瞬間，分成三路迅速散開，民眾看得直呼過癮，紛紛在海灘上拿起相機猛拍留念，雖然沒有看到日出，精彩的演練讓人意猶未盡，大喊「還想再看一次！」

花蓮縣長傅崐萁7點時則帶領民眾面向七星潭升旗高唱國歌，傅崐萁並大跳健康操，帶領民眾進行健走及淨灘活動，用滿滿的活力迎接新年的第一個早晨，傅崐萁宣示「花蓮青年住宅」與「日出香榭大道」將在農曆年前動工，盼用建設與民眾一起拋開過去一年的「悶」經濟。

另外，一早大量迎接曙光車潮塞爆七星潭周邊道路，還有民眾疑似心急搶快，發生汽車與兩輛機車與相撞意外，造成數名學生擦傷，1名男子倒臥在車輪旁，有女學生受驚嚇站在一旁不知如何是好，警消獲報將傷者送往醫院治療，警方也呼籲民眾遵守交通規則，以免壞了新年歡樂的興致。

(中時)

民眾面向七星潭升旗高唱國歌。（許家寧攝）

傅崐萁大做健康操，帶領民眾用活力迎接新年。（許家寧攝）

升旗過後民眾將參加健走及淨灘活動。（許家寧攝）