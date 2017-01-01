往年都兩個人 大S曬照少汪小菲粉絲急問

大S曬新年照少了汪小菲。(圖／翻攝自大S微博)

大S往年跨年都和老公合影。(圖／翻攝自大S微博）

迎接2017，101煙火秀一直是指標，不少民眾倒數期盼，藝人大S也不例外，往年她都會在同個地方跨年，並和老公汪小菲合影，不過今年卻只有她一人，讓粉絲擔心急問：「老公呢？」

大S凌晨在微博發文，感謝粉絲支持，並祝大家新年快樂，還曬出和101煙火合照，不過往年她都會和汪小菲合影，今年卻只有她，粉絲急忙問：「我記得每年都是兩個人的合影，今年沒拍到嗎？」

而她也回覆：「拍歪了」，解釋汪小菲沒出現在照片中原因，讓網友快笑翻，還敲碗要她重發，補上兩個人的合照。

(中時電子報)