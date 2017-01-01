基隆搖滾熟男熟女都嗨 四分衛迎新年
「搖滾基隆、熱血跨年」活動，在倒數計時聲中，今天凌晨跨年迎接新年。市長林右昌率領在場民眾一起倒數，在璀燦煙火與港口船隻鳴笛聲中，共同迎接2017年。
林右昌說，2017將是基隆奮起的一年。就像「四分衛」樂團為基隆準備的「起來」這首歌，基隆將擺脫過去的吊車尾命運，今年會有更大的進步。
林右昌舉例，海洋廣場延伸到海關，及西2、西3碼頭的行人徒步通道、碼頭浚深，都將會陸續完工，今年10月，還將在西2、西3碼頭倉庫，舉行基隆第一次產業博覽會。
林右昌希望大家一起努力，他強調，「這個城市的未來命運，將掌握在我們的手上。」
跨年晚會以獨立樂團為主軸，演出讓民眾嗨翻天，現場掌聲與尖叫不斷。來自金門、馬祖、中國杭州、墾丁等地，熱情的歌迷，包圍著T型舞台，隨音樂搖擺。
TRASH樂團主唱林志融，演唱過程，與歌迷大玩「三秒鐘離開地球表面」遊戲，引起舞台前年輕歌迷的激情互動。
「玫瑰熱音賞的冠軍」台客電力公司，演唱台語的「雞排珍奶」、「春夏秋冬」掀起另外的高潮，也喚醒不少資深歌迷的記憶，隨歌詞「衝衝衝」一起搖擺，熱情絲毫不輸年輕人。
歌手穿著亮皮外套，綁馬尾的「搖滾大嬸」，在舞台上大玩自拍秀，拿手機與觀眾互動。民眾當場點歌，她演唱「二姐」江蕙的「家後」。
阿美族的歌手、主持人舞思愛，介紹原住民族的問候語，也介紹ASA樂團成員的背景。不過，她在介紹布農族招呼語「烏妮娜 米呼米尚」，與排灣族招呼語「媽哩媽哩 馬撒魯」時，卻不慎將兩者說法顛倒了。
台灣超級霸搖滾天團-四分衛樂團，壓軸獻唱，也結合港口郵輪、船舶、軍艦船舶一同鳴笛，隨後，施放璀璨煙火，林右昌、市議會議長宋瑋莉、立委蔡適應，與民眾倒數嗨翻基隆港。1060101
(中央社)
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