鼓勵生二孩？大陸雞年郵票也來湊一腳

大陸雞年生肖郵票將於5日正式發行，一共有兩張，其中「丁酉大吉」為一隻母雞呵護兩隻小雞的「合家歡」形象。網民認為，這套郵票有「鼓勵生二孩」之意。

綜合陸媒報導，雞年郵票由大陸藝術家韓美林創作，第一張「意氣風發」，一隻奮起奔跑的雄雞形象，象徵中國大陸的快速發展；第二張「丁酉大吉」為一隻母雞呵護兩隻小雞的「合家歡」形象。

報導說，2016年8月印刷開機儀式後，丁酉年生肖特種郵票即受到極大關注。目前淘寶網上，標明郵政正品的32枚面值人民幣38.4元的大版票，報價基本在150元上下，排名在前的商家，銷售量都在幾百左右。

儘管如此，和去年「猴票」的高人氣相較，不少資深集郵愛好者都給出了「雞不如猴」的評價。除受到市場對生肖愛好影響，近幾年生肖紀念郵票的發行量不斷增加，升值空間也受一定影響，溢價有限。1060101

(中央社)