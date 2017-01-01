NBA》籃網沒救了？林書豪隊友爆料開會爭吵
籃網輸到開始嚴重內訌了嗎？《Newsday》1日爆料，吉爾派崔克公開批評前役慘輸巫師23分的賽後會議，球員只顧相互指責爭吵，完全不願展現團隊氣氛，籃網總教練艾金生與布魯克羅培茲也公開坦承，吉爾派崔克說法是真的！
由於林書豪續因左大腿拉傷，並未隨隊前往華盛頓客場，結果籃網輸給巫師賽後，球員在休息室內召開沒有教練在場的內部會議，沒想到大家沒有進行自我檢討，反而變成相互指責的批鬥大會，羅培茲說：「這真的發生了！」
「這並非本季我們經常處理的問題，而是每支球隊在球季當中都會發生的狀況，我們必須互相尊重，這才是最重要的，」羅培茲說，「我們必須學會如何相互扛責，也要自我負責，為了做到這些，我們彼此之間要有更多對話才行。」
艾金生也不認為發生這種狀況是壞事，「這只是球員賽後彼此溝通罷了，我認為這很棒，他們可以自我解決問題，我看過不少球隊發生類似狀況，我們是支相當緊繃的團隊，所以這一點也不會困擾到我。」
「我是個能夠接受爭吵的教練，我們經常發生爭吵，包含在影帶室或其他地方，往往在爭吵過後，大家才能找到解答。」艾金生說，只是他也太樂觀了一點，畢竟目前籃網8勝24敗，再吵下去的話，只是輸不停的機會很高。
(中時電子報)
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