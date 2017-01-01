澎(艸果)葉看日出 太陽不賞臉只能見曙光
106年元旦(艸果)葉觀日出，今晨仍受到東北季風和雲層等影響，太陽仍未露臉。1000餘位民眾在悠揚的樂聲中，在晨曦的雲層中觀賞到日出的曙光，感受到澎湖另類的日出之美。
澎湖縣政府在完成感恩送夕陽和熱鬧的跨年後，今晨6時44分在素有澎湖八景之一的「(艸果)葉日出」，推出「一元曙光公車(艸果)葉觀日出」活動。
今天清晨5時許，雖然天空還是一片黑，但逾1000位民眾，迫不及待的在縣府前以新台幣1元搭乘，15部公車和遊覽車依序前往(艸果)葉，亦有大批民眾自行前往，在沙灘上，岸際或看台上到處是人潮使得整個(艸果)葉海灘岸線，擠滿了觀賞日出的人潮，只可惜太陽躲在厚厚層層裡上升，只能看到雲層間的曙光。
澎湖縣政府在(艸果)葉迎日出活動，提供有1000多份的活力元氣海鮮飯糰供在場民眾品味一番。1060101
(中央社)
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