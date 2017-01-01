批政府違法違憲 洪秀柱府前升旗未同台

總統府今天上午在府前舉行元旦升旗典禮，國民黨主席洪秀柱雖受邀，但從管制區外進入，在北廣場參加升旗。她說，執政者違法違憲，不把國家當一回事，不願意跟他們站在一起。

總統蔡英文、副總統陳建仁上午出席2017年元旦升旗典禮，前總統馬英九也以個人身分出席，在北廣場與民眾一起升旗；洪秀柱是在野黨主席，雖有受邀出席升旗典禮，但洪秀柱並未進到管制區內，而是從管制區外的寶慶路進場，在北廣場前與民眾一起升旗。

不過，由於前總統馬英九站在北廣場的中後端，洪秀柱是在北廣場前端，馬、洪兩人並未碰到面。

洪秀柱受訪時說，「中華民國是我們的國家、國旗是我們的國旗」，還是要來，不過，她說，執政者違法違憲，不把國家當一回事，因此不願意跟他們站在一起。

洪秀柱說，國家的未來執政黨要仔細思考，人民福祉要照顧傾聽，對於蔡總統昨天提到處理黨產要理性對話 不要有太多政治思考，洪說，這話好像講得很對，可是不當黨產條例一通過，就顯示執政黨相當欠缺理性思考與法的立場，現在再講這個話應該修正。

被問到副主席郝龍斌是否被勸退選黨主席，洪秀柱說，不知道。

洪秀柱說，國民黨未來要更加團結，提升士氣，讓大家感受國民黨的改變。談到新年新希望，還是老話一句，期盼國運昌隆、風調雨順，人民生活更好。1060101

(中央社)