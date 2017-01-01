土耳其夜店爆恐怖攻擊 至少35死40傷

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5、600名土耳其人今天在伊斯坦堡知名夜店Reina慶祝新年時遭歹徒開槍掃射，已知至少35人喪生，包括1名警察，另有40人受傷，伊斯坦堡市長形容為「恐怖攻擊」。

伊斯坦堡市市長沙辛（Vasip Sahin）形容這起攻擊為恐怖攻擊，犯案者1人。

土耳其國營電視台NTV報導，這家夜店位於伊斯坦堡貝西克塔斯（Besiktas）地區的奧塔科伊（Ortakoy）里鄰區。

路透社指出，該夜店位於伊斯坦堡市區被博斯普魯斯海峽（Bosphorus）隔開來的歐洲這1側。

沙辛說，攻擊者進入夜店時朝1名員警和1名平民開槍，接著在夜店朝店內客人任意開火。

電視台報導說，有些狂歡者跳進博斯普魯斯海峽逃生被救起。

攻擊者目前下落不明。

今日俄羅斯（RT.com）網站報導，從土耳其電視台的畫面可看到救護車來回穿梭，以及許多裝甲警車停在該夜店門口。（譯者：中央社許湘欣）1060101

(中央社)