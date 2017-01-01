白宮新主人 全球中央帶你剖析川普學

當川普以黑天鵝之姿，幾乎逆反所有民調，一舉躍升美國總統大位，全世界不禁都好奇，「狂人」入白宮，將為美國乃至全球帶來哪些改變？1月號《全球中央》雜誌帶您深入剖析時下最夯「川普學」。

回顧2016年最令人跌破眼鏡的國際大事，莫過於川普這位「零經驗」政治素人，竟擊敗擁有漂亮政壇履歷的前國務卿希拉蕊．柯林頓，成為牽動國際局勢的美國總統。這樣的結果，讓早已存在分歧的美國社會更加撕裂，38個城市在選後不到12小時爆發大規模遊行，如何弭平美國社會傷痕，成為川普最迫切的課題。

不按牌理出牌的政治思路，也讓全球霧裡看花。與普亭的頻頻互動及接受「川菜」祝賀電話，都大舉顛覆美國傳統外交策略，這位新總統的牌路尚難摸透，各國目前也只能見招拆招。

當總統前，川普是號稱身家上百億美元的地產大亨，如今權力、財富雙雙在手，如同擁有至尊魔戒的他，可願意在上任後澈底放棄他的川氏王國？川普時代來臨，《全球中央》雜誌2017 年1月號的封面故事「川普時代」，對這位獲選2016年《時代》雜誌風雲人物的白宮新主人，有著詳盡深入地分析。

除了風車、腳踏車，荷蘭最知名的就是起司了！在新出刊的《全球中央》雜誌「鏡頭下」專欄中，我們將走入荷蘭300年前最大起司交易市場中一窺盛況。透過馬車運送至廣場的超大豪達起司、擊掌就能講定價格的傳統交易絕對讓讀者大開眼界！

15歲，應該還是求學無憂的青春年紀，在非洲某些地區，卻可能已經是兩個孩子的母親。

囿於長久以來「嫁女兒」以換取經濟食糧的傳統風俗，在非洲每年約有1400萬名少女被迫在法定年齡18歲前結婚，她們並非出於自願，卻礙於經濟與知識水平的低落而無法脫身。對於這些在陋習與法律間掙扎的「非洲娃娃新娘」，在1月號雜誌中有來自南非的一手觀察。

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(中央社)